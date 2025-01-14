США и Армения подписали документ о стратегическом партнерстве

БАКУ /Trend/ - США и Армения подписали Хартию Комиссии по стратегическому партнерству, сообщает Trend.

Документ был подписан госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

"Мы создаем Комиссию по стратегическому партнерству между США и Арменией. Эта комиссия предоставляет основу для расширения нашего двустороннего сотрудничества в ряде ключевых сфер: экономика, безопасность и оборона, демократия, правосудие, интеграция и межличностные обмены. В последние годы мы смогли тесно сотрудничать, особенно в области экономических отношений и партнерства", - сказал Блинкен перед церемонией подписания.

Мирзоян отметил, что Хартия охватывает широкий спектр направлений.

"Она включает в себя укрепление экономических и энергетических связей, развитие взаимодействия, углубление сотрудничества в области обороны и безопасности, укрепление демократических институтов, продвижение правосудия и верховенства закона, стимулирование инноваций и высоких технологий, а также расширение контактов между людьми. Мы высоко ценим участие Соединенных Штатов в содействии установлению прочного и долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа. Мы убеждены, что стабильный и процветающий Южный Кавказ отвечает интересам всех региональных и международных участников", - сказал он.