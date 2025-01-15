США планируют разместить в Армении группу пограничного патрулирования - Блинкен

БАКУ /Trend/ - США планируют разместить в Армении группу пограничного патрулирования.

Как сообщает Trend, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе церемонии подписания документа Комиссии по стратегическому партнерству с Арменией в Вашингтоне.

"Мы также работаем с Арменией в сфере безопасности и обороны, и, в частности, поддерживаем ее усилия по утверждению своей независимости и суверенитета над собственной территорией. В следующем месяце, в ближайшие недели, наша группа таможенного и пограничного патруля отправится в Армению, чтобы работать с армянскими коллегами над наращиванием потенциала в области пограничной безопасности, укреплением сотрудничества в сфере безопасности и повышением миротворческих возможностей Армении", - пояснил госсекретарь.