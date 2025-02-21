Геополитические игры: Кто лишний?

БАКУ /Trend/ - Мир снова зашумел, как буря, обрушившаяся на дипломатический порядок, который так старательно выстраивали западные элиты. Дональд Трамп вернулся — и сразу же принялся ломать привычные конструкции, сметая на своем пути политические догмы, союзнические обязательства и ту самую «коллективную солидарность», которую Вашингтон десятилетиями навязывал Европе.

Первым ударом стала неожиданная переориентация американской внешней политики. Трамп, не скрывая ни презрения, ни нетерпения, отложил в сторону Украину, на поддержке которой администрация Байдена строила всю свою стратегию, и сделал ставку на прямые переговоры с Россией. Киев не просто проигнорирован — он отодвинут в угол, словно незначительный игрок, который больше не решает судьбу собственного будущего.

Вашингтон делает ставку на Москву. Европа в шоке, Киев в панике, а международное сообщество нервно следит за тем, как Трамп с улыбкой игрока, готового пойти ва-банк, разыгрывает карту России в своей новой партии.

Почему именно Россия? Почему США, едва избавившись от «демократической» администрации Байдена, первым делом потянулись к рукопожатию с Кремлём? Ответ прост, но болезнен для тех, кто верил в старую архитектуру западного влияния.

Во-первых, это жест уважения к Москве, которую Трамп рассматривает не как агрессора или угрозу, а как имперскую силу, требующую признания. Путин не раз давал понять, что статус для него важнее всего — и Трамп, будучи мастером персональных сделок, знает, как играть на таких амбициях.

Во-вторых, Трамп рассчитывает на быстрые результаты. Если от Москвы можно добиться компромисса, если санкции можно ослабить в обмен на уступки, если возможно договориться, минуя затяжную бюрократию Европы и капризность украинских лидеров — значит, это шанс, который нельзя упускать.

В-третьих, это акт демонстративного разрыва с Байденом. Трамп не просто ведёт свою игру — он препарирует ошибки предшественника, показывая, что весь предыдущий курс был неверным, а войну можно было бы предотвратить ещё в 2022 году.

Но самое главное — Трамп видит в России не врага, а инструмент. Москва для него — это ключ к новой геополитической расстановке, где главным вызовом становится Китай, а не Украина. Вашингтон хочет не просто ослабить Москву — он хочет её перевербовать, переманить, вывести из-под влияния Пекина.

Тот факт, что Киев вычеркнут из уравнения, звучит для Зеленского как гром среди ясного неба. США не только начинают разговор без Украины, но и даже не делают попыток скрыть этот факт. В Эр-Рияде обсуждают не войну, не судьбу Украины, а возможность нового диалога между США и Россией.

Трамп не считает Украину приоритетом. Более того, он явно считает её балластом, который дорого обходится Америке и не приносит никакой выгоды. Украина больше не в центре внимания — её вытесняют более важные сделки, более перспективные игроки, более ценные союзники.

Но для Киева это ещё не самое страшное. Гораздо опаснее то, что если Вашингтон начнёт разменивать Украину в торге с Россией, то Европа может последовать этому примеру. А если Европа перестанет финансировать Киев, то Украина окажется в катастрофическом положении.

Этот разворот — не просто тактический манёвр, а тектонический сдвиг в международных отношениях. Байден строил коалицию против России, Трамп — готовится к переговорам. Байден накачивал Украину оружием, Трамп ищет сделку. Байден ставил на союз с Европой, Трамп не хочет лишних посредников.

Сможет ли он довести свою игру до конца? Станет ли Москва его союзником или же попытается извлечь максимум выгоды из американской неопределённости? Это вопросы, на которые ещё предстоит ответить.

Но одно ясно уже сейчас: Трамп не просто вернулся — он пришёл ломать старый мир, а не чинить его.

Четыре причины переговоров с Россией

Решение провести первые серьёзные публичные переговоры именно с Россией можно объяснить несколькими факторами.

Во-первых, Дональд Трамп рассматривает Кремль как государство, которому важен статусный элемент. С его точки зрения, демонстрация уважения к России может помочь удовлетворить её потребность в признании на международной арене и тем самым облегчить будущие переговоры.

Во-вторых, американская администрация полагает, что от России можно добиться быстрых компромиссов. Согласно информации, поступающей в Вашингтон по различным каналам, Москва заинтересована в нормализации отношений с Западом и может пойти на уступки ради экономических послаблений и снятия части санкций.

В-третьих, Трамп хочет дистанцироваться от политики своего предшественника Джо Байдена. Он неоднократно подчёркивал, что находится в хороших отношениях с Владимиром Путиным и хочет показать, что можно было бы избежать войны в 2022 году, если бы США вели себя иначе.

Наконец, США могут использовать потепление отношений с Россией как стратегический инструмент в противостоянии с Китаем. Трамп и его советники рассчитывают превратить Москву из "надёжного тыла" Пекина в возможного партнёра Вашингтона. Этот подход может существенно изменить расстановку сил на глобальной арене.

Интересно, что, согласно официальным заявлениям участников переговоров, на встречах в Эр-Рияде обсуждались не вопросы Украины, а перспективы нормализации отношений между США и Россией. Администрация Трампа уверяет, что не ведёт переговоры "за спиной" Киева, а лишь выясняет, что требуется Кремлю для прекращения конфликта.

Трамп: бизнес вместо демократии

Вопрос о том, воспринимает ли Дональд Трамп Владимира Путина исключительно как бизнес-партнёра, остаётся открытым. Однако одно можно сказать точно: для Трампа вопросы демократии и авторитаризма не являются решающим фактором в международной политике. Он не рассматривает российский режим как преграду для сотрудничества и, возможно, считает, что бизнес-интересы могут пересилить политические разногласия.

Некоторые советники Трампа убеждены, что США должны вернуться на российский рынок раньше, чем это сделают европейцы. Это может дать американскому бизнесу более выгодные условия работы в России. Вполне вероятно, что Кремль на переговорах предлагает Вашингтону льготы в сфере нефтегазового сектора, розничной торговли или производства потребительских товаров.

Тем не менее главной целью Трампа остаётся не экономическая выгода, а глобальная стратегия давления на Китай. Он стремится создать условия, при которых Пекин будет вынужден сделать уступки США.

США и Китай ведут торговую войну уже не первый год, и Трамп планирует продолжить эту линию. Он рассматривает возможность использования переговоров с Россией как рычага давления на Пекин.

Одной из ключевых тем в американо-китайских переговорах является контроль над ядерным вооружением. Трамп ранее заявлял, что США, Россия и Китай должны совместно обсуждать вопросы ядерного сдерживания, однако Пекин до сих пор отказывался от участия в таких дискуссиях. Возможно, инициатива Вашингтона по сближению с Москвой — это попытка подтолкнуть Китай к переговорам.

Кроме того, американская администрация рассчитывает, что Китай обеспокоится возможностью американо-российского сотрудничества и пойдёт на экономические уступки, чтобы не ослаблять свою стратегическую позицию.

Сможет ли Трамп довести переговоры до конца?

Скептики отмечают, что Трамп умеет начинать переговоры, но быстро теряет к ним интерес. Это уже проявилось во время его первого срока, когда он вел диалог с Северной Кореей, но так и не довёл переговоры до конкретных результатов.

Однако ситуация с Украиной имеет гораздо больший масштаб. США напрямую вовлечены в этот конфликт, а его исход влияет на глобальную геополитическую обстановку. Кремль, со своей стороны, также не заинтересован в переговорах "ради переговоров" — ему нужно реальное завершение войны. Поэтому Россия будет стараться поддерживать интерес Трампа к процессу, предлагая дипломатические уступки и экономическое сотрудничество.

Москва обладает рядом сильных карт, которые она может использовать в переговорах:

Возможность смягчения отношений с Китаем, что важно для США.

Взаимовыгодные экономические предложения, включая сделки в энергетике.

Возможный обмен заключёнными, который принесёт Трампу политические очки внутри США.

Сотрудничество в Арктике, которое также может быть интересно Вашингтону.

В то же время, если переговоры не приведут к желаемому результату, администрация Трампа может перейти к ужесточению позиции в отношении России. Это может выразиться в новых санкциях, дополнительных валютных ограничениях и эмбарго на российские энергоресурсы.

Будут ли сняты санкции с России?

Администрация Трампа уже дала понять, что основное давление в вопросе санкций должно исходить от Европы. ЕС был главным торговым партнёром России до 2022 года, и именно европейцы первыми ввели жёсткие экономические ограничения.

Однако США могут ослабить наиболее болезненные санкции, связанные с международными расчётами и экспортом энергоносителей. Дональд Трамп даже упоминал возможность возвращения России в «Большую семёрку», что означало бы практически полную нормализацию её статуса.

Ключевой вопрос заключается в том, как Трамп объяснит снятие санкций. Если это произойдёт без видимого прогресса в мирном процессе, внутри США появятся влиятельные критики такой политики, особенно среди республиканцев.

Россия, вероятно, попытается добиться частичного снятия санкций без значительных уступок, но добиться этого без дипломатического компромисса будет сложно. Кремль может пойти на смягчение своих требований к послевоенному урегулированию, если увидит реальный шанс на сближение с Вашингтоном.

С приходом Дональда Трампа в Белый дом стратегия Соединённых Штатов в отношении России и Украины начинает претерпевать заметные изменения. Главный акцент смещается с поддержки Киева на прагматичный подход, где ключевую роль играет восстановление экономических связей с Москвой. Это не только может спровоцировать ослабление санкционного давления на Россию, но и станет испытанием для европейских союзников США, которые окажутся перед сложным выбором: следовать жёсткой линии против Кремля или искать пути для возвращения своего бизнеса в Россию.

На фоне потепления в российско-американских переговорах наметилась новая динамика, которую, очевидно, рассчитывает использовать Кремль. Российские власти понимают, что если Вашингтон ослабит экономическое давление на Москву, это станет мощным сигналом для европейских корпораций, которые могут обратиться к своим правительствам за исключениями из санкционного режима. В противном случае они рискуют потерять позиции на российском рынке, который займут американские компании.

Ещё несколько лет назад для европейского бизнеса моральные соображения играли ключевую роль в решении покинуть российский рынок. Теперь, если Белый дом продемонстрирует готовность к сотрудничеству с Москвой, этот моральный фактор может ослабнуть. Киеву будет сложнее убеждать Запад в необходимости сохранять жёсткую антироссийскую позицию, особенно если США начнут предпринимать конкретные шаги к восстановлению экономических связей.

Перспективы сотрудничества США и России в Арктике

Одним из возможных направлений сотрудничества между Вашингтоном и Москвой может стать Арктика, регион, который представляет стратегический интерес для обеих держав. Однако в нынешних условиях такая перспектива выглядит скорее отдалённой, чем реальной.

Трамп и его команда рассматривают Северный морской путь как важный фактор в глобальной торговле, но при текущих ценах на нефть и сложностях добычи ресурсов в арктических условиях экономическая целесообразность таких проектов остаётся под вопросом. Пока что потенциал взаимодействия в Арктике скорее переоценён, но в долгосрочной перспективе США могут быть заинтересованы в возобновлении партнёрства с Россией в этой сфере.

Чем вызван жёсткий подход США?

Одним из наиболее резонансных решений новой администрации Трампа стало требование передать американским компаниям 50% полезных ископаемых Украины в обмен на военную помощь. Этот шаг вызвал недоумение даже среди традиционных союзников США, поскольку такие жёсткие условия фактически ограничивают суверенитет Украины над её стратегическими ресурсами.

Для команды Трампа важно получить конкретный результат и продемонстрировать американским избирателям, что затраченные на поддержку Киева сотни миллиардов долларов приносят реальную отдачу. Однако попытка заключить подобное соглашение уже встретила сопротивление украинской стороны, и вопрос остаётся открытым: будет ли эта сделка переформатирована в соглашение между корпорациями, чтобы смягчить негативный политический эффект.

Очевидно, что администрация Трампа не настроена продолжать безоговорочную поддержку Киева, как это делала команда Байдена. Всё больше звучит риторики о том, что Украина не оправдала ожиданий США, а предоставленная ей помощь не привела к значимым результатам.

Если для Байдена Украина была элементом глобальной системы безопасности, то для Трампа она становится ресурсной точкой, которая должна обеспечивать экономическую выгоду США. Всё больше внутриамериканской критики раздаётся в отношении многомиллиардных расходов на Киев, что заставляет Трампа искать пути сокращения этих обязательств.

Почему США дистанцируются от Европы?

Выступление вице-президента США Джея Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности стало шоком для европейских союзников. Вашингтон дал понять, что не намерен тратить ресурсы на европейские интересы, если они не приносят Америке прямой выгоды. Эта политика отражает суть нового подхода администрации Трампа: прагматизм, экономическая эффективность и пересмотр союзнических обязательств.

В отличие от Байдена, который придерживался классического курса поддержки Европы, Трамп рассматривает многие элементы сотрудничества как избыточные траты. В частности:

Американские войска в Европе могут быть сокращены.

Поддержка Украины может быть ограничена или поставлена в зависимость от выполнения американских условий.

Экономические приоритеты смещаются с Европы на двусторонние сделки, выгодные США.

Этот сдвиг в политике создал напряжённость в отношениях между США и Европой, особенно на фоне растущего влияния правых партий в ЕС, которых поддерживает Трамп и его союзники.

Дональд Трамп и его окружение видят в европейских правых движениях союзников в борьбе против глобализма и попыток либеральных элит сохранить контроль над властью. Они считают, что правые партии сталкиваются с теми же вызовами, что и сам Трамп в 2020 году, когда, по его мнению, у него «украли выборы».

Трамп хочет разрушить либеральный консенсус в Европе, чтобы сформировать более благоприятные условия для США. Он рассчитывает, что приход правых партий к власти в ключевых странах ЕС приведёт к ослаблению антироссийских санкций, а также к пересмотру экономических договорённостей, невыгодных Вашингтону.

Новый мировой порядок?

Некоторые эксперты говорят о формировании нового мирового порядка, но реальность пока выглядит иначе. Исторически перестройка международных систем происходила после глобальных войн — наполеоновских, Первой и Второй мировой, а также "холодной войны". Сегодняшняя ситуация, несмотря на тяжесть конфликта в Украине, не достигает такого уровня трансформации.

Однако мы наблюдаем:

Обострение конкуренции между США и Китаем.

Переход от глобального сотрудничества к двусторонним прагматичным сделкам.

Разделение на государства, ориентированные на национальный суверенитет, и глобалистов.

С приходом Трампа противостояние демократии и автократии уходит на второй план, уступая место экономическим интересам.

Для Трампа заключение мира в Украине — не вопрос морали или безопасности, а вопрос внутренней политики. Он хочет:

Сократить излишние траты на Украину и убедить американских избирателей, что он умеет добиваться выгодных для США решений.

Продемонстрировать свою эффективность как миротворца и контрастировать с Байденом, чья стратегия привела к затягиванию конфликта.

Получить политические очки перед выборами, показав, что он способен договариваться даже с Россией.

Но при этом Трамп очень эмоционален, и если он почувствует, что его обманывают, то может резко изменить курс — например, вернуться к жёстким санкциям против России, если переговоры не приведут к нужному ему результату.

… Администрация Трампа радикально меняет американскую стратегию. США отходят от безоговорочной поддержки Европы и Украины, фокусируясь на экономических интересах и прагматичном подходе к сотрудничеству с Россией. Это может привести к ослаблению санкционного давления и усилению позиций правых сил в Европе.

Однако главный вызов для Трампа — удержать баланс между попытками договориться с Москвой и давлением на Китай, не потеряв при этом поддержку внутри США.

Администрация Трампа делает ставку на диалог с Россией, обходя Украину и Европу. Это стратегический шаг, направленный не только на решение конфликта, но и на изменение глобального баланса сил. Вашингтон хочет использовать возможное потепление отношений с Москвой как инструмент давления на Китай и как средство улучшения экономических позиций США.

Однако вопрос остаётся открытым: сможет ли Трамп довести эти переговоры до результата или же он снова потеряет к ним интерес, как это уже было в его политической карьере. Для России этот процесс становится шансом выйти из международной изоляции, но Кремль также должен понимать, что потеря интереса со стороны США может привести к новому витку санкций и экономического давления.

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