Иракские силы взяли под контроль крупнейшую в стране плотину близ города Мосул

Иракские правительственные силы взяли под контроль крупнейшую в стране плотину, расположенную близ города Мосул, передает во вторник ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadas.

По словам представителя командования иракской армии, отряды ВС Ирака "полностью контролируют плотину на реке Тигр под Мосулом", крупнейшее гидротехническое сооружение в стране. Представитель командования отметил, что иракские военные не встретили никакого сопротивления со стороны курдских военизированных отрядов "пешмерга", которые до сих пор охраняли плотину.

Ранее иракские СМИ сообщили, что "пешмерга" оставила населенный пункт Эсна, последний из удерживаемых курдскими формированиями близ мосульской плотины.

25 сентября в Курдской автономии Ирака прошел референдум о независимости. Местная Высшая избирательная комиссия объявила, что свыше 90 процентов участвовавших в плебисците высказались за отделение от Ирака. Правительство в Багдаде считает, что референдум прошел в нарушение конституции, и не признает результатов голосования.

В понедельник утром премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, который одновременно является и главнокомандующим армии Ирака, отдал распоряжение правительственным силам восстановить безопасность и стабильность в провинции Киркук совместно с курдскими военизированными отрядами "пешмерга" и при сотрудничестве с местным населением. Ранее иракский премьер заявил, что контроль над спорными территориями (между Ираком и Курдской автономией) будет осуществляться "совместно федеральными и местными силами под руководством центральных властей в Багдаде".