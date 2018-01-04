Крупнейший в Сирии кабельный завод выходит на довоенные объемы производства

Крупнейший в Сирии кабельный завод в промышленной зоне на востоке Дамаска восстанавливает производство и практически вышел на полную мощность. Об этом рассказал журналистам директор предприятия Абу Кадир, передает ТАСС.

"Наш завод сейчас очень важен для страны. Это единственное предприятие в Сирии, которое работает почти на полную мощность. Сейчас среднегодовой объем производства составляет примерно 3 тыс. тонн медной и 3 тыс. тонн алюминиевой продукции, в том числе - высоковольтные кабели для линий электропередачи", - уточнил он.

По словам Кадира, из-за санкций заводу не хватает исходного сырья, и на предприятии очень рассчитывают на помощь России. "Да, сейчас у нас не самые простые условия для работы, не хватает сырья. Я надеюсь, что медь и алюминий снова пойдут к нам из России", - подчеркнул он.

Централизованная энергосистема Сирии сильно пострадала в результате военных действий. Значительная часть линий электропередачи разрушена, и многие генерирующие мощности пока не восстановлены. В большинстве сельских районов нет электричества, а в городские кварталы оно подается лишь несколько часов в сутки.

Российские специалисты активно помогают восстанавливать генерирующие мощности Сирии. В частности, они заново наладили работу Южного газоперерабатывающего завода в провинции Хомс и приступили к достройке Северного завода в Ракке. На долю этих предприятий сейчас приходится четверть производимой в Сирии электроэнергии.

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