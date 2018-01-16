В Саудовской Аравии показали первый за 35 лет фильм

Первым показанным на широком экране кинофильмом в Саудовской Аравии после 35 лет запрета кинотеатров стала американская анимационная лента 2017 года "Эмоджи фильм", передает РИА Новости со ссылкой на журнал Newsweek.

Как отмечает журнал, посетители временного кинотеатра могли не только посмотреть кино, но и купить попкорн.

Ранее издание Khaleej Times сообщило о том, что власти страны распорядились об оборудовании временных мест для просмотра кинофильмов.

Кинотеатры в Саудовской Аравии были запрещены в начале 1980-х годов. Граждане этой страны в основном ездили смотреть кино в соседний Бахрейн. Однако недавно Генеральная комиссия по аудиовизуальным медиа начала выдавать лицензии кинотеатрам, первые из них откроются в марте 2018 года.

Как ожидается, к 2030 году в королевстве будут действовать более 300 сетей кинотеатров, которые станут показывать фильмы для широкой публики на более чем двух тысячах экранах. Фильмы будут проходить цензуру таким образом, чтобы не нарушать моральные ценности страны.

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