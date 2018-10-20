Саудовская Аравия признала смерть журналиста Хашукджи в ее консульстве‍

20 октября 2018 05:13 (UTC+04:00)

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи мертв, к его гибели в консульстве в Стамбуле привела ссора с представителями дипмиссии, как передаёт РИА Новости об этом заявил генпрокурор Саудовской Аравии.

"Предварительное следствие дела Хашукджи выявило, что он мертв. Беседа между Хашукджи и людьми, с которыми он встретился в консульстве королевства в Стамбуле, привела к ссоре и рукоприкладству, что в итоге привело к его смерти", — передает слова генпрокурора телеканал аль-Ихбария.

По делу об исчезновении Хашукджи задержали 18 подданных королевства, которые, как заверил генпрокурор, предстанут перед судом.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд освободил от должности замглавы службы внешней разведки. Кроме того, саудовское информагентство SPA сообщает о снятии с должности советника короля Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани, который ранее неоднократно критически высказывался в адрес оппонентов королевства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп не исключил введения санкций против виновников в пропаже Хашкаджи
США 03:47
Эрдоган обсудил с королем Саудовской Аравии дело журналиста Хашкаджи
Турция 02:03
Туркменистан и Саудовская Аравия готовы наращивать взаимодействие в нефтегазовом секторе
Энергетика 19 октября 11:31
Турецкие следователи завершили обыск резиденции саудовского генконсула в Стамбуле
Турция 18 октября 03:25
США запросили у Турции данные по делу об исчезновении саудовского журналиста
США 17 октября 21:21
Трамп: Эр-Рияд купит оружие у Москвы или Пекина при отказе Вашингтона
В мире 17 октября 12:00
Лента новостей
Трамп не исключил введения санкций против виновников в пропаже Хашкаджи
США 03:47
Минобороны Греции назвало постыдной возможность подкупа депутатов в Скопье
Европа 03:00
Эрдоган обсудил с королем Саудовской Аравии дело журналиста Хашкаджи
Турция 02:03
Помпео заявил о приближении миграционного кризиса на границе с Мексикой
США 01:09
Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Турцию (ФОТО)
Политика 00:16
В Баку состоялось торжественное открытие Международного фестиваля ANİMAFİLM (ФОТО)
Культура 19 октября 23:35
Реджеп Тайип Эрдоган: Турция ждет, когда мировая общественность скажет «Стоп» несправедливостям в мире во главе с карабахским вопросом
Политика 19 октября 23:22
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан превращается в силовой фактор, позиция которого учитывается в мире
Политика 19 октября 22:58
Реджеп Тайип Эрдоган: Открывая НПЗ Star, Азербайджан и Турция еще на шаг продвигают вперед свои связи, которые служат примером для всего мира
Политика 19 октября 22:47