Саудовская Аравия признала смерть журналиста Хашукджи в ее консульстве‍

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи мертв, к его гибели в консульстве в Стамбуле привела ссора с представителями дипмиссии, как передаёт РИА Новости об этом заявил генпрокурор Саудовской Аравии.

"Предварительное следствие дела Хашукджи выявило, что он мертв. Беседа между Хашукджи и людьми, с которыми он встретился в консульстве королевства в Стамбуле, привела к ссоре и рукоприкладству, что в итоге привело к его смерти", — передает слова генпрокурора телеканал аль-Ихбария.

По делу об исчезновении Хашукджи задержали 18 подданных королевства, которые, как заверил генпрокурор, предстанут перед судом.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд освободил от должности замглавы службы внешней разведки. Кроме того, саудовское информагентство SPA сообщает о снятии с должности советника короля Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани, который ранее неоднократно критически высказывался в адрес оппонентов королевства.

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