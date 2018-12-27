В восстановленном жилом районе Алеппо появятся около 900 новых квартир

Порядка 900 квартир в восточном Алеппо, восстановленных в рамках правительственной программы, станут доступны жителям, вынужденным ранее покинуть свои дома из-за войны, рассказал журналистам заместитель директора строительной компании Мажд Аль-Юсфи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Из 56 зданий в районе Аль-Зарад, на улице Савану Шабаши, мы уже закончили 30 - это 900 квартир. Мы ведем работу уже год, через два месяца сдадим первый дом", - сообщил Аль-Юсфи.

Он подчеркнул, что работы по восстановлению пострадавших от войны районов ведутся в рамках правительственной программы, хотя до начала столкновений застройка района Аль-Зарад была коммерческой.

Как рассказал Аль-Юсфи, местным жителям пришлось покинуть свои дома, когда район заняли боевики. Многие строения сильно пострадали от военных действий, а некоторые были полностью разрушены.

Два года назад, в декабре 2016 года Алеппо был полностью освобожден от вооруженных группировок оппозиции и с тех пор находится под контролем сирийских правительственных сил.