Число жертв теракта в Манбидже достигло 16 человек (Обновлено)

Число жертв теракта в сирийском Манбидже достигло 16 человек, пострадали не менее 18 мирных жителей, сообщил РИА Новости источник, близкий к военному совету города, передает Trend.

"Подтверждается гибель трех американских солдат, 13 мирных граждан, а также ранение 18 мирных граждан в результате атаки сегодня", - сообщил источник.

Он отметил, что очевидцы и данные камер видеонаблюдения свидетельствовали, что взрыв устроила смертница в момент, когда по улице проходил патруль американских военных.

18:38 (GMT+4) Четверо американских военнослужащих погибли, трое пострадали в результате взрыва в сирийском Манбидже, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя властей США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее турецкий телеканал NTV сообщал, что двое американских военнослужащих, один член курдских формирований и 9 гражданских погибли в результате теракта в сирийском городе Манбидж, еще по меньше мере 20 человек ранены.

Телеканал также показал запись с камеры наблюдения в момент взрыва, на которой видно, что ЧП произошло на многолюдной улице в центре города. Сообщается, что раненые американские военные были эвакуированы вертолетами.

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