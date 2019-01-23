В аэропорту Дубая из-за ремонта ВПП сократится количество рейсов

23 января 2019 13:38 (UTC+04:00)

Закрытие южной взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту Дубая, связанное с ремонтными работами в период с 16 апреля по 30 мая 2019 года, повлияет на количество регулярных рейсов, сообщает АТОР, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сокращения могут коснуться европейских направлений, а также рейсов в Латинскую Америку и Австралию. Соответственно, ситуация не должна серьезно повлиять на российский рынок.

Согласно опубликованной информации национального перевозчика эмирата Дубай, количество рейсов будет сокращено на следующих маршрутах: Афины (Греция), Рим (Италия), Загреб (Хорватия).

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