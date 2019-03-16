На протестах в Алжире пострадали более 10 полицейских

16 марта 2019 04:39 (UTC+04:00)

Одиннадцать сотрудников полиции получили ранения в ходе демонстраций в Алжире, 75 манифестантов задержаны. Об этом в пятницу сообщил информационный портал Alg24 со ссылкой на главное управление национальной безопасности Алжира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что задержания связаны с актами насилия, грабежа и вандализма в отношении государственной собственности.

15 марта миллионы людей приняли участие в городах Алжира в массовых манифестациях, чтобы выразить протест против объявленного в минувший понедельник решения президента страны 82-летнего Абдельазиза Бутефлики перенести выборы главы государства.

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