Боевики попытались атаковать позиции сирийской армии

Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* во вторник предприняли попытку атаковать позиции армии Сирии с использованием танков и джихад-мобилей, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В 17.35 21 мая 2019 г. боевики незаконных вооруженных формирований под руководством террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* предприняли попытку наступления на позиции правительственных сил на направлениях Хабит – Кафр-Нбуда и Кафр-Зайта – Хамамият с использованием танков и джихад-мобилей", - сказал он.

Купчишин добавил, что в настоящее время сирийские правительственные войска "ведут бой по отражению массированных атак террористов".

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