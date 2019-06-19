Боевики обстреляли населенные пункты в двух сирийских провинциях

19 июня 2019 02:42 (UTC+04:00)

Нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксированы за сутки в сирийских провинциях Латакия и Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Шмайса, Айн-Эн-Наур, Мамухия, Кермель, Хамрат, Сафсафа, Кара-Джагез и Икко провинции Латакия, Джалама, Кафер-Яхут и Хаммамият провинции Хама", - сказал он.

Также за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенном пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор и районе Ард-Сабах города Алеппо. Нуждающимся жителям передали одну тысячу продовольственных наборов.

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