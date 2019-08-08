В парламенте Ирака предостерегли США от односторонних действий против Ирана

8 августа 2019 02:05 (UTC+04:00)

Любые односторонние действия Соединенных Штатов на иракской территории, включая те, которые направлены против Ирана, опасны, заявил РИА Новости, как передает Trend, член Совета представителей Ирака (парламента) Саркаут Шамсулддин.

"Это действительно опасно, когда они (США) предпринимают односторонние действия, даже если это против Ирана, но на иракской земле. Это отрицательно скажется на наших отношениях и дестабилизирует ситуацию в Ираке, и это совсем не в интересах Соединенных Штатов", - заявил Шамсулдин.

На вопрос о том, что можно сделать, чтобы смягчить нынешнюю ситуацию, иракский законодатель ответил, что Вашингтон может продолжить освобождать Ирак от действия антииранских санкций. Шамсулддин при этом отметил, что, хотя напряженность в отношениях между Ираном и США не повлияла на Ирак, ситуация может измениться.

"Я думаю, что если Ормузский пролив закроют, первой страной, которая сильнее всех ощутит на себе последствия этого, будет Ирак. Вся наша экономика держится на нефти и на Ормузском проливе... Мы надеемся, что ситуация разрешится мирным путем, потому что иначе мы сильно пострадаем", - подчеркнул Шамсулддин.

Член иракского парламента также отметил, что хотя никаких официальных переговоров между Ираком и США не ведется по этому вопросу, некоторые иракские официальные лица "предпринимают попытки сделать что-то, чтобы вывести Ирак из конфликта между двумя странами".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Генсек НАТО заявил, что С-400 не помешает Турции остаться ценным союзником
В мире 01:23
Почти 700 человек задержаны иммиграционными службами в США - СМИ
США 01:12
В Лондоне заявили о приверженности СВПД
Европа 7 августа 22:07
Помпео: США намерены вернуться к переговорам с КНДР о денуклеаризации в ближайшие недели
США 7 августа 21:46
В пригороде Вашингтона эвакуировали редакцию USA Today
США 7 августа 21:29
Трамп сообщил о согласии Южной Кореи увеличить выплаты США на обеспечение ее безопасности
Другие страны 7 августа 17:05
Лента новостей
Samsung представила два новых смартфона
В мире 02:24
В ДТП под Новороссийском пострадали более тридцати человек, есть жертвы
Россия 01:29
Генсек НАТО заявил, что С-400 не помешает Турции остаться ценным союзником
В мире 01:23
Почти 700 человек задержаны иммиграционными службами в США - СМИ
США 01:12
В Греции загорелся туристический автобус
Европа 00:49
В Марокко пять человек погибли в крупном ДТП
Арабские страны 00:21
В Стамбуле вспыхнул пожар в хранилище отходов
Турция 00:09
МВД Йемена потребовало не реагировать на призывы сепаратистов
Арабские страны 7 августа 23:43
Зеленский пригласил Эрдогана посетить Украину
Другие страны 7 августа 23:14