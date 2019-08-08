В парламенте Ирака предостерегли США от односторонних действий против Ирана

Любые односторонние действия Соединенных Штатов на иракской территории, включая те, которые направлены против Ирана, опасны, заявил РИА Новости, как передает Trend, член Совета представителей Ирака (парламента) Саркаут Шамсулддин.

"Это действительно опасно, когда они (США) предпринимают односторонние действия, даже если это против Ирана, но на иракской земле. Это отрицательно скажется на наших отношениях и дестабилизирует ситуацию в Ираке, и это совсем не в интересах Соединенных Штатов", - заявил Шамсулдин.

На вопрос о том, что можно сделать, чтобы смягчить нынешнюю ситуацию, иракский законодатель ответил, что Вашингтон может продолжить освобождать Ирак от действия антииранских санкций. Шамсулддин при этом отметил, что, хотя напряженность в отношениях между Ираном и США не повлияла на Ирак, ситуация может измениться.

"Я думаю, что если Ормузский пролив закроют, первой страной, которая сильнее всех ощутит на себе последствия этого, будет Ирак. Вся наша экономика держится на нефти и на Ормузском проливе... Мы надеемся, что ситуация разрешится мирным путем, потому что иначе мы сильно пострадаем", - подчеркнул Шамсулддин.

Член иракского парламента также отметил, что хотя никаких официальных переговоров между Ираком и США не ведется по этому вопросу, некоторые иракские официальные лица "предпринимают попытки сделать что-то, чтобы вывести Ирак из конфликта между двумя странами".

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