Йеменские хуситы сообщили об убийстве брата их предводителя

9 августа 2019 14:20 (UTC+04:00)

Брат лидера мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) Абдель Малека аль-Хуси был убит в Йемене, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Источник телеканала в рядах "Ансар Аллах" заявил, что Ибрагим Бадр ад-Дин аль-Хуси был убит "в результате предательских и вероломных действий", обвинив в организации инцидента "американо-израильских агентов". Хуситы добавили, что "не пожалеют никаких усилий для преследования и наказания врагов, виновных в смерти Ибрагима Бадр ад-Дина аль-Хуси".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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