Саудовская Аравия призвала стороны конфликта в Йемене встретиться в королевстве

11 августа 2019 02:11 (UTC+04:00)

Саудовская Аравия обратилась ко всем сторонам конфликта в экономической столице Йемена Адене с призывом провести срочную встречу на территории королевства для урегулирования разногласий. Об этом в субботу сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на источник в МИД королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В министерстве также отметили, что с большой обеспокоенностью следят за развитием событий в Адене.

Представитель коалиции под руководством Саудовской Аравии также призвал стороны к немедленному прекращению огня в Адене, заявив, что в противном случае коалиция применит военную силу против нарушителей.

Ранее отряды сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) попытались захватить президентский дворец "Эль-Маашик" в Адене, где шли ожесточенные бои с применением танков и тяжелых орудий. Поступали сведения о перестрелках у здания Центробанка, Судебной палаты и казарм Бадр.

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