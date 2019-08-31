Армия Сирии согласилась прекратить огонь в Идлибе

Командование Вооруженными силами Сирии согласилось прекратить огонь в провинции Идлиб, где находится северная зона деэскалации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в переданном в субботу агентством SANA заявлении военного представителя.

"Сирийская армия прекратит огонь в северной зоне деэскалации с 06:00 мск субботы, однако сохраняет за собой право отвечать на любое нарушение перемирия со стороны террористов", - отметил он.

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