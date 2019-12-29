В Йемене на военном параде прогремел взрыв

29 декабря 2019 13:31 (UTC+04:00)

Взрыв прогремел на военном параде в йеменской провинции эд-Далиа, есть погибшие и раненые. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

"Погибшие и раненые при взрыве, поразившем военный парад в йеменском провинции эд-Далиа", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.

В свою очередь, источник в провинции сообщил РИА Новости, что причиной взрыва стал начиненный взрывчаткой беспилотник. По его словам, он взорвался над трибуной, где проходил военный парад на стадионе ас-Сумуд в городе эд-Далиа.

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