Окрестности штаба сил Ирака подверглись обстрелу на севере страны

Неизвестные обстреляли в субботу минами окрестности штаба объединенных иракских сил в провинции Найнава на севере Ирака, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщают местные СМИ, был обстрелян комплекс правительственных зданий в районе штаба объединенных иракских сил, которые используют американские военные.

Ранее в субботу три ракетных обстрела произошли в столице Ирака. В частности, ракеты упали в центре Багдада недалеко от посольства США, в жилом респектабельном квартале аль-Джадрия и в районе расположения военной базы "Балад" на севере столицы.

Входящая в состав иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" группировка "Катаиб Хезболлах" пригрозила с воскресенья атаковать базы в Ираке, которые используют американские военные.

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