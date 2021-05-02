В Дубае автомобильный номер продали более чем за $10 млн

Новый мировой рекорд по стоимости автомобильного номера установлен в субботу в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Регистрационный знак этой страны, состоящий из двух букв и одной цифры, продан за 38 млн дирхамов (более $10 млн) на благотворительном аукционе в Дубае, который проходил в онлайн-режиме.

Имя покупателя, который приобрел номер AA9, пока не сообщается. На аукцион также были выставлены регистрационные знаки U31, T38 и E51. Всего торги принесли 48,5 млн дирхамов ($13,2 млн).

Среди участников аукциона был премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Выручка от проведения торгов пойдет на кампанию по раздаче еды малоимущим.

Предыдущий рекорд также был установлен в Дубае. Регистрационный знак D5 ушел с молотка в 2016 году за 33 млн дирхамов (почти $9 млн).