Четыре человека погибли при столкновениях на юге Бейрута

По меньшей мере четыре человека погибли в результате столкновений в районе Халде на юге Бейрута. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, столкновения произошли между членами ливанского движения "Хезболлах" и боевиками арабских кланов во время похорон одного из представителей движения "Хезболлах".

Армия Ливана привлечена для того, чтобы остановить столкновения.