Четыре человека погибли при столкновениях на юге Бейрута
По меньшей мере четыре человека погибли в результате столкновений в районе Халде на юге Бейрута. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, столкновения произошли между членами ливанского движения "Хезболлах" и боевиками арабских кланов во время похорон одного из представителей движения "Хезболлах".
Армия Ливана привлечена для того, чтобы остановить столкновения.
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