При падении самолета санитарной авиации в ОАЭ погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли при крушении самолета санитарной авиации в Абу-Даби. Об этом в субботу сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, погибли люди из числа технического персонала самолета и медицинские сотрудники, находившиеся на борту.

Причина крушения и точное число пассажиров не уточняются.