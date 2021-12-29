Министр обороны Израиля и президент Палестины обсудили экономические проблемы

Министр обороны Израиля Бени Ганц на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом обсудил вопросы безопасности и гражданские вопросы, стороны договорились о ряде экономических уступок Израиля палестинской администрации, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Аббас обсуждал с Ганцем важность наличия политического горизонта для достижения результатов, основанных на решениях международного сообщества", - сообщает газета, ссылаясь на слова еще одного участника встречи, палестинского министра по гражданским делам Хусейна аль-Шейха.

Встреча прошла во вторник на территории Израиля, информирует издание.

Также обсуждались вопросы, представляющие экономический и гуманитарный интерес, напряженность на Западном берегу, в частности, столкновения между палестинцами и поселенцами.

Издание отмечает, что, в отличие от Ганца, премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт ясно дал понять, что он не намерен встречаться с Аббасом.