Министр обороны Израиля и президент Палестины обсудили экономические проблемы

Арабские страны 29 декабря 2021 07:01 (UTC+04:00)
Министр обороны Израиля и президент Палестины обсудили экономические проблемы

Министр обороны Израиля Бени Ганц на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом обсудил вопросы безопасности и гражданские вопросы, стороны договорились о ряде экономических уступок Израиля палестинской администрации, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Аббас обсуждал с Ганцем важность наличия политического горизонта для достижения результатов, основанных на решениях международного сообщества", - сообщает газета, ссылаясь на слова еще одного участника встречи, палестинского министра по гражданским делам Хусейна аль-Шейха.

Встреча прошла во вторник на территории Израиля, информирует издание.

Также обсуждались вопросы, представляющие экономический и гуманитарный интерес, напряженность на Западном берегу, в частности, столкновения между палестинцами и поселенцами.

Издание отмечает, что, в отличие от Ганца, премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт ясно дал понять, что он не намерен встречаться с Аббасом.

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