В ОАЭ открылось посольство Ватикана

Церемония открытия апостольской нунциатуры (посольства Ватикана) прошла в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) в пятницу - в Международный день человеческого братства. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Открытие дипломатического представительства Святого престола [в ОАЭ] свидетельствует о существующих хороших двусторонних отношениях <...> Я хотел бы также подчеркнуть, что в этом году исполняется 15 лет со дня установления дипломатических связей. Я убежден, что сформировавшиеся за этот период отношения основаны на взаимном понимании важности веры и той позитивной роли, которую религия должна играть в обществе, - заявил заместитель госсекретаря Святого престола по общим делам монсеньор Эдгар Пенья Парра. - Это было подтверждено три года назад во время апостольской поездки Папы Франциска в эту страну в 2019 году, когда он и верховный имам исламского университета "Аль-Азхар" шейх Ахмед ат-Тейиб подписали знаковый документ "О человеческом братстве во имя мира и мирного сосуществования".

В феврале 2019 года Папа Римский Франциск стал первым понтификом, посетившим Аравийский полуостров, и его визит, который называли историческим, служил укреплению диалога между религиями. В Абу-Даби он выступил на организованной Советом мусульманских старейшин межрелигиозной встрече, в которой приняли участие около 700 представителей разных религий и конфессий. Кроме того, Франциск подписал с шейхом крупнейшего в мире исламского университета "Аль-Азхар" Ахмедом ат-Тейибом совместный документ о противостоянии экстремизму, в котором осуждаются религиозные войны.

В своем видеообращении по случаю Международного дня человеческого братства Папа Римский указал на важность солидарности между народами. "Мы все живем под одним небом, независимо от места и образа жизни, цвета кожи, религии, социального класса, пола, возраста, состояния здоровья и экономического положения. Мы все разные и в то же время одинаковые, и период пандемии доказал нам это. Повторяю еще раз: в одиночку себя не спасти!" - сказал понтифик.

Международный день человеческого братства был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 75/200 от 21 декабря 2020 года. Инициаторами ее принятия выступили Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Дата 4 февраля была выбрана в связи с тем, что в этот день в 2019 году состоялась встреча Франциска с одним из духовных лидеров мусульман - верховным имамом Ахмедом ат-Тейибом.