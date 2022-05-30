ОАЭ инвестируют $10 млрд в партнерство с Иорданией и Египтом

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили в воскресенье о выделении $10 млрд в совместные с Египтом и Иорданией инвестиционные проекты в сфере промышленности и сельского хозяйства. Соответствующее соглашение было подписано в Абу-Даби, собщает Trend со ссылкой на ТАСС. Как передает эмиратское информационное агентство WAM, выделяемые государственным холдингом ADQ средства будут направлены в специальный инвестиционный фонд.

По данным египетского агентства MENA, стороны планируют развивать совместное партнерство в сельском хозяйстве, легкой промышленности, фармацевтике, нефтехимии, а также в сфере добычи природных ресурсов. "Фонд будет управляться холдинговой компанией Абу-Даби, - сообщил журналистам министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан бен Ахмед аль-Джабер. - Партнерство направлено на достижение устойчивого экономического развития между ОАЭ, Египтом и Иорданией и будет способствовать поддержке промышленной интеграции между тремя странами. Именно промышленный сектор является ключевым фактором нашего коллективного роста и преимущества".

По словам министра, "благодаря этому партнерству ОАЭ надеются запустить новую модель интеграции и сотрудничества с братьями в арабском регионе и во всем мире". "Три страны обладают совокупными преимуществами, включая ВВП в размере около $765 млрд, а также 60 млн трудовых ресурсов, - отметил он. - У нас есть инфраструктура мирового класса, такая как Суэцкий канал, через который проходит около 13% мирового торгового оборота, а также крупнейшие торговые порты - Джебель-Али, Халифа и Акаба".

Холдинг ADQ стал ведущим инструментом для исходящих из Абу-Даби инвестиций, управляя активами на сумму около $110 млрд.