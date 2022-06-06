Saudi Aramco больше ожидаемого повысила цены на июльские поставки нефти в Азию

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила цены на июльские поставки нефти для клиентов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона до более высокого, чем ожидалось, уровня. Это, как сообщает в понедельник агентство Reuters, может быть обусловлено дисбалансом спроса и предложения в летний период, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, официальная отпускная цена сорта Arab Light на июль для азиатского рынка выросла на $2,1 за баррель по сравнению с ценами на июньские поставки, что на $6,5 превышает цену корзины сортов Oman/Dubai. При этом большинство трейдеров ожидали, что Saudi Aramco повысит отпускную цену только на $1,5.

Кроме того, отпускная цена выросла для покупателей из Северной Европы и Средиземноморья на $2,2 и $2 за баррель соответственно, но осталась без изменений для США. Таким образом, цена марки Arab Light для этих трех рынков превышает цену Argus Sour Crude Index (ASCI) и ICE Brent на $4,3, $3,9 и $5,65 за баррель.

Саудовский производитель повысил отпускную цену, несмотря на решение стран ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июле на 648 тыс. баррелей в сутки (б/с) за счет равномерного перераспределения сентябрьской квоты объемом 432 тыс. б/с на июль и август. Предполагается, что такое решение было принято на фоне частичного эмбарго, которое Евросоюз ввел в отношении российской нефти.