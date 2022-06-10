Саудовская Аравия сократит в июле поставки нефти в Китай

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco ("Сауди арамко") приняла решение сократить поставки сырой нефти в июле для ряда китайских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в связи с растущим спросом на сырье в мире. Об этом в пятницу сообщило агентство Рейтер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, саудовская компания уведомила по меньшей мере пять азиатских НПЗ, большинство из которых китайские, о том, что в июле она будет поставлять меньше контрактных объемов сырой нефти.

Сокращение поставок вызвано тем, что Китай наращивает импорт российской нефти с крупным дисконтом по отношению к конкурентам из других стран. Кроме того, наблюдается растущий спрос на саудовскую нефть в мире, особенно в Европе в связи с поэтапным отказом европейских государств от сырья из России и поиском новых поставщиков. По словам одного из сингапурских трейдеров, "поставки саудовской нефти на рынок крайне ограничены".

Как передает Рейтер, четыре НПЗ азиатско-тихоокеанского региона получат в июле требуемые объемы поставок. Отмечается, что Saudi Aramco также намерена увеличить поставки нефти на совместный с малайзийской нефтегазовой компанией Petronas ("Петронас") НПЗ в Пенгеранге.

В начале июня Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ приняли решение равномерно перераспределить сентябрьскую квоту на добычу нефти в объеме 432 тыс. баррелей в сутки на июль и август. Таким образом, объем добычи в июле и августе составит 648 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, страны альянса продлили срок компенсации недосокращенных объемов нефти для стран-должников до конца 2022 года.

6 июня Saudi Aramco повысила цены на июльские поставки нефти для клиентов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона до более высокого, чем ожидалось, уровня. Так, отпускная цена сорта Arab Light на июль для азиатского рынка выросла на 2,1 доллара за баррель по сравнению с ценами на июньские поставки.