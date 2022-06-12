Саудовская Аравия выделила помощь для предотвращения экокатастрофы у берегов Йемена

Власти Саудовской Аравии выделили $10 млн на проведение работ по предотвращению угрозы разлива нефти с пришвартованного в Красном море у берегов Йемена к северу от города Ходейда танкера Safer. Об этом сообщило в воскресенье саудовское информационное агентство SPА со ссылкой на пресс-релиз, распространенный саудовским Центром помощи и гуманитарных работ имени короля Сальмана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В документе отмечается, что королевство "поддерживает усилия Организации Объединенных Наций по противодействию потенциальным экономическим, гуманитарным и экологическим угрозам, которыми чреват возможный разлив нефти с танкера Safer".

"Это может вызвать крупную экологическую и навигационную катастрофу, угрожающую побережью Красного моря, рыбацким общинам, международному судоходству, поступлению продовольствия, топлива и предметов первой необходимости в Йемен, ухудшить гуманитарную ситуацию и поставить под угрозу другие страны на побережье Красного моря", - говорится в тексте пресс-релиза, который цитирует SPA.

В документе подчеркивается, что руководство Саудовской Аравии, выделяя упомянутые средства, стремится поддержать усилия ООН, направленные на поиск путей спасения танкера и нейтрализацию потенциальной экологической опасности.