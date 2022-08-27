Марокко отзывало посла в Тунисе для консультаций

Власти Марокко приняли решение отозвать своего посла в Тунисе для консультаций и не участвовать в Токийской международной конференции по африканскому развитию в республике. Об этом сообщил в пятницу вечером МИД королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Марокко приняло решение не участвовать в восьмой Токийской международной конференции по африканскому развитию, которая пройдет в Тунисе 27-28 августа, и немедленно отозвать посла <...> в Тунисе для консультаций", - говорится в сообщении.

Как передает телеканал Al Arabiya, данное решение принято вскоре после того, как президент Туниса Каис Саид встретил в столичном аэропорту президента провозглашенной 27 февраля 1976 года Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР), генерального секретаря Фронта ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро), который выступает за независимость Западной Сахары от Марокко.