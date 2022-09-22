Саудовская Аравия намерена отправить первую космическую экспедицию в 2023 году

Саудовская Аравия запустила в четверг свою космическую программу и планирует отправить первую экспедицию в 2023 году. Об этом сообщило информационное агентство SPA со ссылкой на космическое агентство страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, целью этой программы является "подготовка кадров для совершения космических полетов малой и большой длительности, для участия в международных научных исследованиях, а также для того, чтобы максимально использовать все возможности, которые предоставляет космический сектор".

Космическая программа Саудовской Аравии включает в себя комплекс мер для запуска на МКС двоих подданных королевства. Примечательно, что в рамках первой экспедиции, которая запланирована на 2023 год, в космос отправятся как мужчина, так и женщина, которая автоматически станет также первой в истории королевства женщиной-космонавтом.

16 июля Саудовская Аравия присоединилась к предложениям США о нормах поведения в космосе и об освоении Луны, получившим название "Соглашения Артемиды". Данный комплекс мероприятий, получивший свое название в честь американской лунной программы Artemis, представляет собой ряд двусторонних договоров между США и другими странами, базирующийся на принципах Договора по космосу 1967 года.