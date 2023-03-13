Кабмин Ирака одобрил план крупнейшего за 20 лет бюджета

Правительство Ирака одобрило проект бюджета на три года, который считается крупнейшим за последние 20 лет. Об этом в понедельник сообщил портал Shafaq News со ссылкой на члена кабмина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, министры одобрили проект бюджета на 2023, 2024 и 2025 годы, его общая сумма составила 200 трлн динаров (около $137,6 млрд). Не менее 25 трлн динаров (около $17,2 млрд) выделяется на нужды курдской автономии.

Согласованный с членами правительства документ будет в ближайшее время передан на согласование в парламент республики.

В 2022 году власти Ирака так и не утвердили проект бюджета в силу того, что после прошедших в октябре 2021 года досрочных парламентских выборов законодатели не смогли прийти к консенсусу относительно создания коалиции, формирования правительства и избрания президента, который должен был выдвинуть кандидатуру на пост премьер-министра. Новый президент страны, Абдель Латиф Рашид, был избран только спустя год после проведения досрочных выборов, 13 октября 2022 года. В тот же день был назначен и новый глава правительства Ирака, Мухаммед ас-Судани, который сформировал свой кабинет 27 октября прошлого года.