Президент ОАЭ назначил нового вице-президента и наследного принца Абу-Даби

Президент Объединенных Арабских Эмиратов и правитель Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян назначил нового вице-президента, а также наследного принца и двух заместителей правителя Абу-Даби. Об этом сообщило Информационное агентство ОАЭ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С одобрения Федерального национального совета шейх Мухаммед в среду издал указ о назначении вице-президентом своего брата шейха Мансура бен Заида Аль Нахайяна, который будет занимать эту должность наряду с премьер-министром ОАЭ и правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом. С назначением нового вице-президента у главы государства будет сразу два заместителя.

Наследным принцем Абу-Даби стал старший сын президента шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян. Заместителями правителя эмирата глава государства назначил своих братьев - шейхов Хаззу и Тахнуа, которые также занимают должности советников президента по национальной безопасности.

Кроме того, президент реформировал возглавляемый им Исполнительный совет Абу-Даби - центральный орган управления эмиратом. Отныне руководить советом будет наследный принц, то есть шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян.