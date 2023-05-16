Страны ОПЕК+ в апреле сократили добычу нефти на 400 тыс. б/с, отставание от плана альянса по добыче составило 2,5 млн б/с. Это следует из майского отчета Международного энергетического агентства (МЭА), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Объем добычи нефти участниками альянса снизился по сравнению с мартом на 400 тыс. б/с - до 37,6 млн б/с. При этом целевой уровень добычи странами ОПЕК+ на апрель составлял 40,1 млн б/с. Таким образом, отставание от плана оказалось на уровне около 2,5 млн б/с.

Согласно данным МЭА, Россия в апреле сохранила добычу нефти (без учета газового конденсата) на уровне марте - 9,6 млн б/с, но добывает ниже плана на 880 тыс. б/с. В то же время Саудовская Аравия увеличила производство на 50 тыс. б/с, до 10,48 млн б/с, полностью выполнив свои обязательства в рамках договоренностей ОПЕК+.