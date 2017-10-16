Около 20 новых автоматических метеостанций планируется создать в Беларуси, сообщил в интервью корреспонденту Белта министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

"Территория Беларуси не полностью покрыта метеостанциями, есть белые пятна. Это, конечно, ухудшает результат прогнозирования. Поэтому мы нанесли на карту и определили конкретные точки, где нам необходимо поставить автоматические станции, чтобы получать информацию о природных явлениях. Всего необходимо около 20 дополнительных станций", - сказал Андрей Худык.

Не менее 30% действующих метеостанций нуждаются в модернизации. "Эта работа тоже будет проводиться. Кроме того, у нас недостаточно локаторов для того, чтобы своевременно прогнозировать грозовые явления. Поэтому в программу мер по повышению качества работы Гидромета также включена закупка новых локаторов и покрытие всей территории Беларуси, особенно на границах, чтобы отслеживать движение воздушных масс, заранее прогнозировать грозы и своевременно давать информацию населению и нашей экономике для оперативного реагирования и минимизации последствий природных явлений", - добавил министр.