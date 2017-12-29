Лукашенко: в Беларуси приняты беспрецедентные меры по поддержке материнства и детства

29 декабря 2017 13:36 (UTC+04:00)

В Беларуси приняты беспрецедентные меры по поддержке материнства и детства. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нигде в мире нет такой поддержки материнства и детства, как в Беларуси", - подчеркнул белорусский лидер. Президент рассказал, что когда при обсуждении бюджета на следующий год рассматривался вопрос финансирования соответствующих расходов, то он попросил представить ему консолидированную информацию на этот счет. "Когда собрали воедино на пять страниц и я это прочитал, действительно подумал, что мы тратим колоссальные деньги", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что соответствующая тематика звучит в ходе предвыборной кампании Владимира Путина в России. Беларусь по этим направлениям уже многого достигла. "Поэтому главное для вас - рожать. Остальное все за нами", - сказал Президент, отвечая на вопрос о рождаемости в Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что очень заинтересован в сохранении и закреплении положительных демографических тенденций. "Люди - это наша безопасность. Нам надо хотя бы 15 млн населения, чтобы не опустела Беларусь", - сказал он.

Президент также обратил внимание на важность сохранения здоровья населения, о чем шла речь во время посещения Минского городского клинического онкологического диспансера. "Такое учреждение, что не дай Бог сюда попадать. Но за несколько минут они (медики. - Прим. БЕЛТА) меня убедили, что если мы о своем здоровье будем заботиться и вовремя диагностировать, то здесь полное излечение от самой страшной болезни. У нас не единственное такое учреждение здравоохранения. Государство сделало очень много для того, чтобы детишки росли", - добавил белорусский лидер.

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Azernews Newspaper
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