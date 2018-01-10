Белорусский автомобильный завод может начать продажу продукции за криптовалюту

10 января 2018 13:34 (UTC+04:00)

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - рассматривает предложения о реализации продукции за криптовалюту. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

В сообщении отмечается, что наличность постепенно уходит в прошлое, на смену ей идут банковские карточки и электронные кошельки. Однако пару лет назад появилась новинка, которая может перевернуть весь финансовый мир. Речь о виртуальных деньгах.

"БелАЗ" всегда старается идти в ногу со временем, а также сделать свою продукцию более доступной. Предприятие рассматривает предложения о реализации продукции за криптовалюту с 11 по 30 января", - говорится в сообщении.

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