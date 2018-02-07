Беларусь и Нигерия обсудили развитие договорно-правовой базы

7 февраля 2018 09:12 (UTC+04:00)

Посол Беларуси в России Игорь Петришенко провел в Москве встречу с послом Нигерии в России и Беларуси по совместительству Стивом Дэвисом Угбой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-нигерийского сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам развития договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Дипломатические отношения между странами установлены 3 августа 1992 года. Объем товарооборота по итогам 2017 года составил $27 млн.

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