Беларусь и Нигерия обсудили развитие договорно-правовой базы

Посол Беларуси в России Игорь Петришенко провел в Москве встречу с послом Нигерии в России и Беларуси по совместительству Стивом Дэвисом Угбой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.



Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-нигерийского сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам развития договорно-правовой базы двусторонних отношений.



Дипломатические отношения между странами установлены 3 августа 1992 года. Объем товарооборота по итогам 2017 года составил $27 млн.

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