Беларусь планирует принять участие в добыче углеводородов в странах Африки

14 марта 2018 09:20 (UTC+04:00)

Беларусь планирует принять участие в добыче углеводородов сразу в нескольких странах Африки. Об этом управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман заявил сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы плотно отрабатываем ряд проектов по Мозамбику. В том числе сборочное производство нашей техники, добычу полезных ископаемых. Плотно сейчас идет работа с соответствующими структурами и с руководством Конго (Браззавиль). Скорее всего, в Конго мы сможем войти в добычу нефти. Для нас интерес представляет и Экваториальная Гвинея. Там нас интересует добыча нефти", - заявил Виктор Шейман.

Отвечая на вопрос о том, где в Африке Беларусь планирует участие в разработке месторождений полезных ископаемых, он сказал: "В этом году будем разрабатывать месторождения в Судане, Зимбабве, Мозамбике. В следующем году, возможно, конец этого года - Экваториальная Гвинея и Конго (Браззавиль)".

Виктор Шейман рассказал, что в отношении Зимбабве есть планы по созданию совместного предприятия по тематике горной добычи. "Мы будем заниматься широким спектром полезных ископаемых. Нам дано добро работать по нефти. Будем заниматься геологоразведкой и, если найдем, добычей нефти. Также геологоразведкой и добычей газа, геологоразведкой полезных ископаемых, включая и золото, и платину, и редкоземельные металлы", - отметил он.

В Судане отрабатываются вопросы участия в добыче золота.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Лукашенко: Беларусь намерена реализовать все договоренности с Индией на высшем уровне
Беларусь 13 марта 12:44
Белорусские технопарки получили новые льготы
Беларусь 13 марта 09:14
Белорусская валютно-фондовая биржа не будет проводить операции с криптовалютами
Беларусь 12 марта 14:13
В Беларуси может увеличиться финансирование строительства жилья по указу об адресном субсидировании
Беларусь 12 марта 09:18
Беларусь отметила важность разработки долгосрочной стратегии ООН в поддержку стран со средним уровнем дохода
Беларусь 10 марта 09:15
Инициатива Китая “Пояс и путь” приносит возможности для развития Беларуси - посол
Бизнес 9 марта 14:23
Белорусско-британское СП инвестирует в создание производства электромобилей в России
Беларусь 9 марта 13:37
Минфин Беларуси проведет аукцион по допразмещению валютных облигаций
Беларусь 9 марта 09:22
Азербайджанская компания отказалась от импорта сырья
Бизнес 7 марта 17:33
Золотовалютные резервы Беларуси в феврале выросли
Беларусь 7 марта 15:12
Нацбанк Беларуси прекратит обратный выкуп аттестованных бриллиантов у юрлиц
Беларусь 7 марта 09:15
Беларусь и Австрия намерены укреплять взаимодействие
Беларусь 6 марта 09:13
Компания из Беларуси расширит свое присутствие на туркменском рынке
Бизнес 5 марта 15:53
В Минске хотят построить "снежное" здание для любителей зимних видов спорта
Беларусь 5 марта 10:08
В Беларуси можно будет использовать цифровую рукописную подпись
Беларусь 3 марта 09:20
Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в наркоцентре в Баку
Общество 3 марта 00:03
Посол: Беларуси и Азербайджану необходимо активнее развивать производственную кооперацию
Экономика 2 марта 14:54
Пограничники Кыргызстана и Беларуси укрепляют сотрудничество
Кыргызстан 2 марта 12:53