Беларусь планирует принять участие в добыче углеводородов в странах Африки

Беларусь планирует принять участие в добыче углеводородов сразу в нескольких странах Африки. Об этом управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман заявил сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает корреспондент БЕЛТА.



"Мы плотно отрабатываем ряд проектов по Мозамбику. В том числе сборочное производство нашей техники, добычу полезных ископаемых. Плотно сейчас идет работа с соответствующими структурами и с руководством Конго (Браззавиль). Скорее всего, в Конго мы сможем войти в добычу нефти. Для нас интерес представляет и Экваториальная Гвинея. Там нас интересует добыча нефти", - заявил Виктор Шейман.



Отвечая на вопрос о том, где в Африке Беларусь планирует участие в разработке месторождений полезных ископаемых, он сказал: "В этом году будем разрабатывать месторождения в Судане, Зимбабве, Мозамбике. В следующем году, возможно, конец этого года - Экваториальная Гвинея и Конго (Браззавиль)".



Виктор Шейман рассказал, что в отношении Зимбабве есть планы по созданию совместного предприятия по тематике горной добычи. "Мы будем заниматься широким спектром полезных ископаемых. Нам дано добро работать по нефти. Будем заниматься геологоразведкой и, если найдем, добычей нефти. Также геологоразведкой и добычей газа, геологоразведкой полезных ископаемых, включая и золото, и платину, и редкоземельные металлы", - отметил он.



В Судане отрабатываются вопросы участия в добыче золота.

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