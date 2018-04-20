Беларусь и Оман обсудили взаимодействие в сфере IT и инноваций

20 апреля 2018 09:32 (UTC+04:00)

В Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен прошла встреча директора центра Валерия Садохо с делегацией Омана во главе с исполняющим обязанности заместителя министра иностранных дел по дипломатическим вопросам Мохаммедом аль-Хасаном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Обсуждались вопросы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества с акцентом на взаимодействии в сферах информационных и иных технологий, инноваций, а также обмена специалистами. После ознакомления с возможностями НЦМиКЦ по поддержке совместных проектов оманская сторона выразила заинтересованность в привлечении центра к организации визитов деловых кругов Омана в Беларусь.

Стороны достигли договоренности о проработке этого и других перспективных направлений сотрудничества, включая совместную подготовку запланированного к изданию в 2019 году отдельного номера журнала "Конъюнктура рынков", посвященного Оману.

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