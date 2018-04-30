В Беларуси планируется внедрить электронную ярмарку вакансий

30 апреля 2018 14:42 (UTC+04:00)

В Беларуси планируется внедрить электронную ярмарку вакансий, сообщила 29 апреля в эфире телеканала "Беларусь 1" министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, прорабатывается вопрос создания электронной ярмарки вакансий. "Думаю, что в сентябре мы сделаем пилот и введем электронную ярмарку вакансий на базе Минска, - отметила Ирина Костевич. - Это достаточно современный, продвинутый инструмент, который экономит время и при этом помогает решить проблему".

В центры занятости в I квартале обратились более 70 тыс. человек. Ирина Костевич выразила надежду, что еще больше активизирует этот процесс принятие постановлений Совмина, которыми определены услуги, предоставляемые трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, по полным тарифам, и порядок их оплаты.

Она считает, что эффект будет виден уже в 2018 году, собственно для этого и был предусмотрен временной лаг. Включенные в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, будут оплачивать услуги ЖКХ по полным тарифам с 2019 года. "Если человек заинтересован изменить свой статус, то он сделает это в текущем году", - убеждена министр.

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Azernews Newspaper
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