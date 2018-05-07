Беларусь рассчитывает подписать соглашения с Китаем на ноябрьской выставке в Шанхае

Беларусь рассчитывает подписать соглашения с Китаем по 160 проектам на ноябрьской выставке в Шанхае, сообщил в эфире телеканала Беларусь 1" министр экономики Владимир Зиновский, сообщает БЕЛТА.



"Мы получили на днях ответ Министерства коммерции Китайской Народной Республики по 160 проектам, соглашения по которым мы подпишем на Шанхайской выставке в ноябре. Потенциально эти 160 проектов могут быть инвестированы китайской стороной и развиваться в нашей стране", - сказал министр.



Как отметил Владимир Зиновский, речь идет не только о финансовых вложениях в Китайско-белорусский индустриальный парк, но и о реализации инвестиционных предложений в регионах. "Есть все шансы для того, чтобы развиваться не за счет кредитных ресурсов, а за счет инвестиций Китайской Народной Республики", - добавил он.



В настоящее время Министерство экономики готовит план индустриализации, который будет включать 1,7 тыс. инвестпроектов - предложения райисполкомов, облисполкомов, министерств. "Самое главное - находить инвестиции в эти предприятия", - подчеркнул министр.



Реализация проектов позволит развивать в Беларуси такие сферы, как IT-технологии, робототехника, биотехнологии, медицина. "Есть ряд новых направлений, где мы могли бы расширить свое участие, включая малый бизнес", - отметил Владимир Зиновский.



Как сообщалось, первая китайская Международная выставка импортных товаров и услуг China International Import Expo ("Импорт ЭКСПО") пройдет 5-10 ноября 2018 года в Шанхае и станет масштабным мероприятием, в котором смогут принять участие все страны мира. Общая площадь выставки - около 240 тыс. кв.м, из них 30 тыс. кв.м выделено под национальные павильоны. Организаторами выступают Министерство коммерции КНР и Народное правительство Шанхая при поддержке Всемирной торговой организации и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию.

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