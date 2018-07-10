Инфляция в Беларуси в июне составила 0,4%

10 июля 2018 17:48 (UTC+04:00)

Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2018 года по сравнению с маем составил 100,4%, с декабрем 2017 года - 102,9%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне 2018 года по сравнению с маем составил 100,5%, с декабрем 2017 года - 102,1%.

Продовольственные товары в июне подорожали на 0,7% по сравнению с маем 2018 года и на 2,3% по сравнению с июнем 2017 года. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,1% по сравнению с маем 2018 года и на 2,9% по сравнению с июнем предыдущего года. Индекс цен и тарифов на платные услуги в июне составил 100,4% к маю 2018 года и 109,7% к июню 2017 года.

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