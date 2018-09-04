Беларусь и Грузия будут развивать сотрудничество в спортивной сфере

4 сентября 2018 16:04 (UTC+04:00)

Беларусь и Грузия будут развивать сотрудничество в спортивной сфере. Об этом шла речь во время рабочей встречи первого заместителя министра спорта и туризма Беларуси Вячеслава Дурнова с первым заместителем министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаилом Гиоргадзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта Беларуси.

На встрече обсуждались состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами в области спорта и туризма. Вячеслав Дурнов подчеркнул, что белорусская сторона готова оказывать поддержку грузинским коллегам. "Наши страны связывают долгие дружеские отношения. Стоит отметить, что национальные и клубные команды регулярно принимают участие в международных соревнованиях, проводимых на территориях обеих стран, ведется работа на уровне федераций по видам спорта. Сейчас разрабатывается проект сотрудничества Беларуси и Грузии в области физической культуры и спорта на 2019-2020 годы", - сказал первый замминистра.

Он также отметил, что Беларусь готова поделиться опытом проведения крупных международных стартов, и пригласил Михаила Гиоргадзе посетить тестовые соревнования к II Европейским играм и сам крупный континентальный форум, который примет Минск в июне 2019 года.

Грузинскую сторону заинтересовал опыт белорусских специалистов в проектировании, возведении и администрировании крупных спортивных объектов. Михаил Гиоргадзе остался под большим впечатлением от посещения культурно-спортивного комплекса "Минск-Арена". Он также наслышан о многофункциональном центре подготовки лыжных акробатов "Фристайл". О строительстве подобного сооружения в Грузии задумались после того, как страна получила право на проведение в 2023 году чемпионата мира по фристайлу и сноуборду.

Есть интерес и к укреплению связей по линии специализированных учебных заведений. Грузинский университет физкультуры и спорта, в котором началась реорганизация, остро нуждается в актуализированной учебно-методической литературе, современных учебных программах, грамотных педагогах.

Вячеслав Дурнов обратил внимание, что мероприятия, прошедшие в Минске во время Дней культуры Грузии в Беларуси, вызвали большой интерес у жителей и гостей столицы. По мнению Михаила Гиоргадзе, успех, с которым прошел праздник-фестиваль, показывает, что странам необходимо расширять сферы взаимного сотрудничества.

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