Беларусь и ЮАР заинтересованы наращивать межпарламентское и торговое взаимодействие

5 октября 2018 11:47 (UTC+04:00)

Беларусь и ЮАР обладают потенциалом для наращивания межпарламентского взаимодействия, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Речь об этом шла на встрече заместителя председателя Совета Республики Марианны Щеткиной с Чрезвычайным и Полномочным Послом ЮАР в России и Беларуси (по совместительству) Номасонто Марией Сибанда-Туси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу верхней палаты белорусского парламента.

Марианна Щеткина отметила, что отношения с Южно-Африканской Республикой находятся в числе приоритетов внешней политики Беларуси на континенте. "Страны обладают всем необходимым для значительного наращивания взаимной торговли, развития промышленной и сельскохозяйственной кооперации", - уверена вице-спикер. Она подчеркнула, что Беларусь готова делиться технологиями и обеспечить создание в ЮАР совместных машиностроительных предприятий.

Номасонто Мария Сибанда-Туси в свою очередь выразила заинтересованность в развитии межрегионального сотрудничества, обмене опытом в сельском хозяйстве и машиностроении. "Нужно развивать партнерство. ЮАР может многому научиться у Беларуси", - считает она.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы гендерного паритета, роли женских организаций в расширении прав и возможностей женщин двух стран. Марианна Щеткина ознакомила посла с деятельностью Белорусского союза женщин, председателем которого является. Она обратила внимание, что женская дипломатия служит хорошим инструментом для решения различных вопросов, обмена опытом. Стороны выразили готовность наладить сотрудничество между женскими организациями Беларуси и ЮАР.

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