Объем транзита газа через Беларусь в 2018 году увеличился на 3%

22 марта 2019 12:52 (UTC+04:00)

Объем транзита газа через Беларусь в 2018 году увеличился на 3% по сравнению с 2017 годом. Об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" Владимир Майоров, передает корреспондент БЕЛТА, сообщает Trend.

"Газпром трансгаз Беларусь" - дочернее общество ПАО "Газпром". Газотранспортная система ОАО включает в себя более 7,9 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций, 226 газораспределительных станций, 7 газоизмерительных станций и 27 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В состав ГТС входят три подземных хранилища газа: Осиповичское и Прибугское, созданные в водоносных структурах, а также Мозырское - в отложениях каменной соли. ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" эксплуатирует принадлежащий ПАО "Газпром" белорусский участок магистрального газопровода "Ямал - Европа" протяженностью 575 км линейной части и 5 компрессорных станций.

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