ВВП Беларуси в 2019 году составит $61 млрд

2 июля 2019 13:25 (UTC+04:00)

ВВП Беларуси в 2019 году, по оценке Минэкономики, составит $61 млрд. Об этом заявил сегодня министр экономики Дмитрий Крутой на открытии форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь", передает Trend со ссылкой на Belta.by

К 2025 году Президент страны поставил амбициозную задачу - достичь валового внутреннего продукта на уровне $100 млрд против $61 млрд за 2019 год (по нашей оценке), то есть вырасти мы должны в 1,7 раза", - сказал Дмитрий Крутой.Планы эти, по его словам, реальны.

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