Беларусь и Иран удовлетворены состоянием политических связей и межпарламентского взаимодействия

Пятый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Беларуси и Ирана состоялся 10 июля в Тегеране. Стороны выразили удовлетворение состоянием политических связей и межпарламентского взаимодействия, передает Trend со ссылкой на Belta.by

Белорусскую сторону на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, иранскую - заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Сейед Аббас Аракчи.

Стороны рассмотрели вопросы двусторонней повестки дня, выразили удовлетворение состоянием политических связей и межпарламентского взаимодействия, подчеркнули важность подготовки запланированного на октябрь 2019 года 15-го заседания смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, а также активизации работы по совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы.

Андрей Дапкюнас и Сейед Аббас Аракчи предметно обсудили международную и региональную проблематику, сошлись во мнении о необходимости неукоснительного соблюдения международного права, использования исключительно дипломатических методов для разрешения противоречий вокруг вопроса об иранской ядерной программе и обеспечения региональной стабильности и безопасности.

Андрей Дапкюнас отметил, что обострение ситуации вокруг исполнения совместного всеобъемлющего плана действий стало еще одним наглядным свидетельством востребованности идеи Президента Беларуси о необходимости широкого диалога для восстановления системы международной безопасности, прежде всего в Евроатлантическом и Евразийском регионах.

Андрей Дапкюнас также провел встречу с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, в ходе которой стороны позитивно оценили состояние и перспективы белорусско-иранских отношений.

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