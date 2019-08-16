Белорусские аграрии намолотили более 5,7 млн т зерна

16 августа 2019 13:43 (UTC+04:00)

Белорусские аграрии намолотили более 5,7 млн т зерна, сообщает Trend со ссылкой на Belta.by.

По состоянию на 16 августа зерновые и зернобобовые культуры убраны более чем с 1,8 млн га, что составляет 84,7% от запланированного. Средняя урожайность - 31,8 ц/га (на аналогичную дату в 2018 году - 26,7 ц/га). Самый большой намолот в Минской области - 1,5 млн т зерна, план по уборке зерновых и зернобобовых выполнен на 87%. Завершают уборку в южных и западных регионах страны.

Так, в Брестской области убрано 98,8% площадей, намолочено почти 1,2 млн т зерна. Аграрии Гродненской области убрали 94,3% площадей, намолотив более 1,15 млн т зерна. В хозяйствах Гомельской области зерновые и зернобобовые убраны с 84,2% площадей (намолочено 597,8 тыс. т зерна), Могилевской - с 81,6% (644,7 тыс. т зерна). В Витебской области убрано 62,1% площадей. Аграрии намолотили 673,9 тыс. т зерна. План поставок зерна в счет госзаказа в этом году составляет 815 тыс. т. На 16 августа задание выполнено на 83,8% (682,8 тыс. т)

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