Беларусь продолжит переговоры с Россией по компенсации потерь из-за грязной нефти

17 сентября 2019 17:15 (UTC+04:00)

Беларусь продолжит переговоры с Россией по компенсации потерь из-за грязной нефти, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов на полях Белорусского промышленно-инвестиционного форума, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

"Завершены основные мероприятия технического плана по вытеснению загрязненной органикой нефти с территории Беларуси. Мы считаем, что определенная часть зафиксированного ущерба была компенсирована. Остались вопросы в части выпадающих доходов за транзит нефти, недозагрузки нефтеперерабатывающих заводов и ущерба оборудованию", - сказал Владимир Сизов. По его словам, конкретные суммы компенсации будут определены во время переговоров с российской стороной.

Зампредседателя "Белнефтехима" подтвердил техническую готовность Беларуси прокачать до конца года плановый объем транзитной нефти. "Технические возможности предприятий по транзитной транспортировке нефти позволяют обеспечивать те объемы, которые были запланированы на начало года. Теперь вопрос в том, какой конкретно объем транзитной транспортировки будет осуществлен. Это будет зависеть от потребностей нефтяных компаний, заинтересованности продавца и покупателя нефти и возможностей "Транснефти" обеспечить прокачку до территории Беларуси", - отметил Владимир Сизов.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.

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