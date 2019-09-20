В Беларуси усилят работу по возвращению историко-культурных ценностей. Эта тема обсуждалась сегодня в Министерстве иностранных дел на заседании Комиссии по выявлению, возвращению, совместному использованию и введению в научный и культурный оборот культурных ценностей. Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.



Во время заседания члены комиссии с участием широкого круга приглашенных экспертов обсудили проблему перемещенных из минских музеев во время Второй мировой войны культурных ценностей, оказавшихся в других странах, и отметили важность своевременного наполнения заинтересованными и ответственными учреждениями Беларуси базы данных интернет-портала "Возвращение".



"Участники мероприятия дали несколько рекомендаций по актуализации деятельности комиссии и предложили новые направления ее работы, в том числе по установлению взаимодействия и расширению сотрудничества с зарубежными библиотеками, архивами и музеями", - рассказали в МИД.



Затронут вопрос о надзоре и поддержанию в надлежащем состоянии мест захоронения за рубежом известных белорусов, обсуждены возможные меры по их благоустройству.



Комиссия была создана в 2009 году при Совете Министров. Она определяет приоритетные направления и формы деятельности по выявлению, возвращению, совместному использованию и введению в научный и культурный оборот культурных ценностей, находящихся за пределами страны. Комиссия может вносить в правительство соответствующие предложения, а также обеспечивает взаимодействие государственных органов, общественных объединений, других юридических лиц в этой сфере. В состав этого органа входят представители министерств иностранных дел, культуры, информации и финансов, Национального исторического архива Беларуси, Национальной библиотеки, Белорусского фонда культуры.

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